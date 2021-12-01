Свернуть список

Лацио - Галатасарай 9 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
9 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
ЛациоГалатасарай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Галатасарай, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим, Италия
Галатасарай
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Турция Фатих Терим
История личных встреч
16.09.2021 Лига Европы Группа E. Тур 1 Галатасарай1 : 0Лацио
25.02.2016 Лига Европы 1/16 финала Лацио3 : 1Галатасарай
18.02.2016 Лига Европы 1/16 финала Галатасарай1 : 1Лацио
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы: «Лацио» — «Галатасарай». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close