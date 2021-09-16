Марсель - Локомотив 9 Декабря прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
9 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Локомотив, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Локомотив М
Москва, Россия
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Маркус Гисдоль
История личных встреч
|16.09.2021
|Лига Европы
|Группа E. Тур 1
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы: «Марсель» — «Локомотив». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.