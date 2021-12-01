Лудогорец - Мидтьюлланн 9 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лудогорец Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
9 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Мидтьюлланн, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Болгария. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Главные тренеры
|Станислав Генчев
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|16.09.2021
|Лига Европы
|Группа F. Тур 1
|1 : 1
|26.08.2020
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд
|0 : 1