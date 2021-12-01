Брага - Црвена Звезда 9 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
9 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Црвена Звезда, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
|Жоао Марио Феррейра Оливейра
|Деян Станкович
История личных встреч
|16.09.2021
|Лига Европы
|Группа F. Тур 1
|2 : 1
|19.12.2007
|Кубок УЕФА
|Группа F. Тур 5
|2 : 0