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Брага - Црвена Звезда 9 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
9 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
БрагаЦрвена Звезда

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Црвена Звезда, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Жоао Марио Феррейра Оливейра
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
16.09.2021 Лига Европы Группа F. Тур 1 Црвена Звезда2 : 1Брага
19.12.2007 Кубок УЕФА Группа F. Тур 5 Брага2 : 0Црвена Звезда

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