Селтик - Бетис 9 Декабря прямая трансляция
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
9 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Бетис, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Шотландия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Бетис
Севилья, Испания
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|16.09.2021
|Лига Европы
|Группа G. Тур 1
|4 : 3