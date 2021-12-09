Генк - Рапид 9 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луминус Арена - Кристал Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24604
9 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Рапид, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Рапид В
Вена, Австрия
Главные тренеры
|Джон ван ден Бром
|Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
|16.09.2021
|Лига Европы
|Группа H. Тур 1
|0 : 1
|24.11.2016
|Лига Европы
|Группа F. Тур 5
|1 : 0
|15.09.2016
|Лига Европы
|Группа F. Тур 1
|3 : 2
|08.11.2013
|Лига Европы
|Группа G. Тур 4
|2 : 2
|24.10.2013
|Лига Европы
|Группа G. Тур 3
|1 : 1