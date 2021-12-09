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Генк - Рапид 9 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луминус Арена - Кристал Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24604
9 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
ГенкРапид

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Рапид, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Рапид В
Вена, Австрия
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван ден Бром
Австрия Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
16.09.2021 Лига Европы Группа H. Тур 1 Рапид В0 : 1Генк
24.11.2016 Лига Европы Группа F. Тур 5 Генк1 : 0Рапид В
15.09.2016 Лига Европы Группа F. Тур 1 Рапид В3 : 2Генк
08.11.2013 Лига Европы Группа G. Тур 4 Рапид В2 : 2Генк
24.10.2013 Лига Европы Группа G. Тур 3 Генк1 : 1Рапид В

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