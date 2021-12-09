ЛАСК - ХИК 9 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вёртерзе (Хипо-Арена) (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
9 Декабря 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛАСК - ХИК, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Главные тренеры
|Андреас Виланд
|Тони Коскела
История личных встреч
|16.09.2021
|Лига конференций
|Группа A. Тур 1
|0 : 2