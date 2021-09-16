Омония - Кайрат 9 Декабря прямая трансляция
Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
9 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Омония - Кайрат, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Кипр. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Главные тренеры
|Хеннинг Берг
|Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
|16.09.2021
|Лига конференций
|Группа H. Тур 1
|0 : 0