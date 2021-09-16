Свернуть список

Копенгаген - Слован 9 Декабря прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
9 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 6-й тур
КопенгагенСлован

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Слован, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Дания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
Дания Йесс Торуп
Словакия Владимир Вайсс
История личных встреч
16.09.2021 Лига конференций Группа F. Тур 1 Слован Бр1 : 3Копенгаген

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close