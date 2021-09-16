Копенгаген - Слован 9 Декабря прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
9 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Слован, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Дания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|16.09.2021
|Лига конференций
|Группа F. Тур 1
|1 : 3