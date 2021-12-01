Сочи - Спартак Москва 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
13 Декабря 2021, Понедельник. 19:00 МСК. РПЛ, 18-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Спартак Москва, которое состоится 13 декбря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Руй Витория
История личных встреч
|26.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 2
|11.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|Тур 1
|4 : 0
|12.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 0
|09.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|2 : 2
|11.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 0
|13.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 0
|22.06.2019
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июнь 2019
|7 : 1
|24.06.2018
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июнь 2018
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Сочи» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.