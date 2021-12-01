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Понедельник 13 декабря

19:00  ru Сочи - Спартак 22:45  ru Рома - Специя 23:00  ru Кадис - Гранада
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Сочи - Спартак Москва 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
13 Декабря 2021, Понедельник. 19:00 МСК. РПЛ, 18-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Динамо МСпартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Спартак Москва, которое состоится 13 декбря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Португалия Руй Витория
История личных встреч
26.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Спартак М1 : 2Сочи
11.07.2021 Кубок Матч Премьер Тур 1 Спартак М4 : 0Сочи
12.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Сочи1 : 0Спартак М
09.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Спартак М2 : 2Сочи
11.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Сочи1 : 0Спартак М
13.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Спартак М1 : 0Сочи
22.06.2019 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2019 Спартак М7 : 1Сочи
24.06.2018 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2018 Спартак М2 : 0Сочи
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Сочи» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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