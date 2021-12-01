Кадис - Гранада 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
13 Декабря 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Гранада, которое состоится 13 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Гранада
Гранада
Главные тренеры
|Альваро Сервера
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|02.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|04.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 1
|26.05.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 40
|1 : 1
|11.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 21
|0 : 0
|02.06.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 42
|2 : 1
|06.01.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 21
|1 : 0