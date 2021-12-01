Онлайн трансляции
Понедельник 13 декабря

19:00  ru Сочи - Спартак 22:45  ru Рома - Специя 23:00  ru Кадис - Гранада
Свернуть список

Кадис - Гранада 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
13 Декабря 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
КадисГранада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Гранада, которое состоится 13 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Гранада
Гранада
Главные тренеры
Испания Альваро Сервера
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
02.05.2021 Испания - Примера Тур 34 Гранада0 : 1Кадис
04.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Кадис1 : 1Гранада
26.05.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 40 Гранада1 : 1Кадис
11.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 21 Кадис0 : 0Гранада
02.06.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 42 Гранада2 : 1Кадис
06.01.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 21 Кадис1 : 0Гранада

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close