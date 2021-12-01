Мариуполь - Днепр-1 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ильичёвец (Мариуполь, Украина), вместимость: 12680
10 Декабря 2021, Пятница. 18:00 МСК. Премьер-лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мариуполь - Днепр-1, которое состоится 10 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
|Остап Миронович Маркевич
|Игор Йовичевич
История личных встреч
|07.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 1
|27.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 2
|18.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 2
|28.06.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 6
|2 : 1
|14.03.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 1
|2 : 0
|08.03.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|3 : 0
|20.10.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|1 : 0