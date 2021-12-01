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Мариуполь - Днепр-1 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ильичёвец (Мариуполь, Украина), вместимость: 12680
10 Декабря 2021, Пятница. 18:00 МСК. Премьер-лига, 18-й тур
МариупольДнепр-1

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мариуполь - Днепр-1, которое состоится 10 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
Украина Остап Миронович Маркевич
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
07.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 3 Днепр-12 : 1Мариуполь
27.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 16 Мариуполь2 : 2Днепр-1
18.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 3 Днепр-11 : 2Мариуполь
28.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 6 Мариуполь2 : 1Днепр-1
14.03.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 1 Днепр-12 : 0Мариуполь
08.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Днепр-13 : 0Мариуполь
20.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Мариуполь1 : 0Днепр-1

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