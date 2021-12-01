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Ингулец - Десна 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Зирка (Кропивницкий, Украина), вместимость: 13667
10 Декабря 2021, Пятница. 20:30 МСК. Премьер-лига, 18-й тур
ИнгулецДесна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Десна, которое состоится 10 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ингулец
Петрово
Десна
Чернигов
Главные тренеры
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
09.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 3 Десна2 : 0Ингулец
26.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 16 Десна3 : 0Ингулец
19.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 3 Ингулец1 : 1Десна
12.05.2018 Украина - Первая лига Тур 33 Ингулец1 : 3Десна
11.10.2017 Украина - Первая лига Тур 16 Десна0 : 0Ингулец
13.05.2017 Украина - Первая лига Тур 30 Ингулец1 : 2Десна
08.10.2016 Украина - Первая лига Тур 13 Десна1 : 0Ингулец

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