Ингулец - Десна 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Зирка (Кропивницкий, Украина), вместимость: 13667
10 Декабря 2021, Пятница. 20:30 МСК. Премьер-лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Десна, которое состоится 10 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ингулец
Петрово
Десна
Чернигов
Главные тренеры
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
|Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
|09.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 0
|26.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 16
|3 : 0
|19.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|12.05.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 33
|1 : 3
|11.10.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 16
|0 : 0
|13.05.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 30
|1 : 2
|08.10.2016
|Украина - Первая лига
|Тур 13
|1 : 0