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Эвертон - Фулхэм 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
10 Декабря 2021, Пятница. 22:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 Финала
ЭвертонФулхэм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Фулхэм, которое состоится 10 декабря 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии по футболу 2021/22, 1/32 финала, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
История личных встреч
14.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Эвертон0 : 2Фулхэм
22.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Фулхэм2 : 3Эвертон
13.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Фулхэм2 : 0Эвертон
29.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 7 Эвертон3 : 0Фулхэм
30.03.2014 Англия - Премьер-лига Тур 32 Фулхэм1 : 3Эвертон
14.12.2013 Англия - Премьер-лига Тур 16 Эвертон4 : 1Фулхэм
24.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Фулхэм2 : 1Эвертон
27.04.2013 Англия - Премьер-лига Тур 35 Эвертон1 : 0Фулхэм
03.11.2012 Англия - Премьер-лига Тур 10 Фулхэм2 : 2Эвертон
28.04.2012 Англия - Премьер-лига Тур 36 Эвертон4 : 0Фулхэм

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