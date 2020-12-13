Эвертон - Фулхэм 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
10 Декабря 2021, Пятница. 22:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 Финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Фулхэм, которое состоится 10 декабря 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии по футболу 2021/22, 1/32 финала, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
История личных встреч
|14.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 2
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 3
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 0
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|3 : 0
|30.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 3
|14.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|4 : 1
|24.09.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|27.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|1 : 0
|03.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 2
|28.04.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|4 : 0