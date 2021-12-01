Брентфорд - Уотфорд 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
10 Декабря 2021, Пятница. 23:00 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Уотфорд, которое состоится 10 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Томас Франк
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|01.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|2 : 0
|15.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|1 : 1
|10.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|1 : 2
|30.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Брентфорд» — «Уотфорд». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.