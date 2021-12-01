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Брентфорд - Уотфорд 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
10 Декабря 2021, Пятница. 23:00 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
БрентфордУотфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Уотфорд, которое состоится 10 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
01.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Брентфорд2 : 0Уотфорд
15.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Уотфорд1 : 1Брентфорд
10.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Брентфорд1 : 2Уотфорд
30.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Уотфорд2 : 1Брентфорд
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Брентфорд» — «Уотфорд». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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