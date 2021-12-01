Мальорка - Сельта 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
10 Декабря 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Сельта, которое состоится 10 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Сельта
Виго
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
|30.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 33
|5 : 1
|15.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 2
|15.04.2013
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 0
|18.11.2012
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 1
|29.04.2007
|Испания - Примера
|Тур 32
|0 : 3
|03.12.2006
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Мальорка» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.