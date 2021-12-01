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Мальорка - Сельта 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
10 Декабря 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
МальоркаСельта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Сельта, которое состоится 10 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Сельта
Виго
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
30.06.2020 Испания - Примера Тур 33 Мальорка5 : 1Сельта
15.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Сельта2 : 2Мальорка
15.04.2013 Испания - Примера Тур 31 Мальорка1 : 0Сельта
18.11.2012 Испания - Примера Тур 12 Сельта1 : 1Мальорка
29.04.2007 Испания - Примера Тур 32 Сельта0 : 3Мальорка
03.12.2006 Испания - Примера Тур 13 Мальорка2 : 2Сельта
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Мальорка» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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