Дженоа - Сампдория 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
10 Декабря 2021, Пятница. 22:45 МСК. Серия А, 17-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Сампдория, которое состоится 10 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Андрей Николаевич Шевченко
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 1
|26.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|1 : 3
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 1
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 2
|14.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 1
|14.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 1
|07.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 0
|04.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 12
|0 : 2
|11.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 1