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Дженоа - Сампдория 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
10 Декабря 2021, Пятница. 22:45 МСК. Серия А, 17-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия)
ДженоаСампдория

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Сампдория, которое состоится 10 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Украина Андрей Николаевич Шевченко
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
03.03.2021 Италия - Серия А Тур 25 Дженоа1 : 1Сампдория
26.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Сампдория1 : 3Дженоа
01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Сампдория1 : 1Дженоа
22.07.2020 Италия - Серия А Тур 35 Сампдория1 : 2Дженоа
14.12.2019 Италия - Серия А Тур 16 Дженоа0 : 1Сампдория
14.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Сампдория2 : 0Дженоа
25.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Дженоа1 : 1Сампдория
07.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Сампдория0 : 0Дженоа
04.11.2017 Италия - Серия А Тур 12 Дженоа0 : 2Сампдория
11.03.2017 Италия - Серия А Тур 28 Дженоа0 : 1Сампдория

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