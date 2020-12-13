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Кёльн - Аугсбург 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
10 Декабря 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
КельнАугсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Аугсбург, которое состоится 10 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Германия Маркус Вайнцирль
История личных встреч
23.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Аугсбург2 : 3Кёльн
02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Кёльн0 : 1Аугсбург
07.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 30 Аугсбург1 : 1Кёльн
30.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 13 Кёльн1 : 1Аугсбург
27.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Кёльн1 : 1Аугсбург
09.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Аугсбург3 : 0Кёльн
15.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 29 Аугсбург2 : 1Кёльн
26.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 12 Кёльн0 : 0Аугсбург
29.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 32 Аугсбург0 : 0Кёльн
05.12.2015 Германия - Бундеслига Тур 15 Кёльн0 : 1Аугсбург

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