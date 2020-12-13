Кёльн - Аугсбург 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
10 Декабря 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Аугсбург, которое состоится 10 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Маркус Вайнцирль
История личных встреч
|23.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 3
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|0 : 1
|07.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 1
|30.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 1
|27.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 1
|09.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 0
|15.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 1
|26.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 0
|29.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|0 : 0
|05.12.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|0 : 1