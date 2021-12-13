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Нант - Ланс 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
10 Декабря 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
НантЛанс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ланс, которое состоится 10 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Ланс
Ланс
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Франция Франк Эз
История личных встреч
10.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Нант2 : 4Ланс
17.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 20 Нант1 : 1Ланс
25.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Ланс1 : 1Нант
23.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 38 Ланс1 : 0Нант
09.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 1 Нант1 : 0Ланс
14.04.2007 Франция - Лига 1 Тур 32 Нант0 : 0Ланс
18.11.2006 Франция - Лига 1 Тур 14 Ланс2 : 0Нант

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