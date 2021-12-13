Нант - Ланс 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
10 Декабря 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ланс, которое состоится 10 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Ланс
Ланс
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Франк Эз
История личных встреч
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 4
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|25.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|23.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 0
|09.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 0
|14.04.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|0 : 0
|18.11.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 0