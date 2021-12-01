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ЦСКА - Арсенал Тула 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
11 Декабря 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 18-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
ЦСКААрсенал Тула

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Арсенал Тула, которое состоится 11 декбря 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
Черногория Миодраг Божович
История личных встреч
12.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Арсенал2 : 2ЦСКА
08.04.2021 Кубок России 1/4 финала Арсенал1 : 2ЦСКА
13.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Арсенал2 : 1ЦСКА
26.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 ЦСКА5 : 1Арсенал
02.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 ЦСКА0 : 1Арсенал
01.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Арсенал1 : 2ЦСКА
02.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Арсенал2 : 0ЦСКА
18.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 ЦСКА3 : 0Арсенал
06.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 29 ЦСКА6 : 0Арсенал
27.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Арсенал1 : 0ЦСКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: ЦСКА — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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