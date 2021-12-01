ЦСКА - Арсенал Тула 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
11 Декабря 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 18-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Арсенал Тула, которое состоится 11 декбря 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Алексей Владимирович Березуцкий
|Миодраг Божович
История личных встреч
|12.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|2 : 2
|08.04.2021
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 2
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|2 : 1
|26.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|5 : 1
|02.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 1
|01.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 2
|02.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|2 : 0
|18.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|3 : 0
|06.05.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|6 : 0
|27.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: ЦСКА — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.