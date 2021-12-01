Динамо Москва - Зенит 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
12 Декабря 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 18-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Москва - Зенит, которое состоится 12 декбря 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|29.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|4 : 1
|12.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|3 : 1
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
|06.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|3 : 0
|10.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|0 : 2
|24.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 0
|21.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 0
|08.07.2018
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2018
|5 : 0
|18.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|2 : 1
|10.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 18-го тура РПЛ: «Динамо» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.