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Динамо Москва - Зенит 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
12 Декабря 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 18-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Динамо МЗенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Москва - Зенит, которое состоится 12 декбря 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
29.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Зенит4 : 1Динамо М
12.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Зенит3 : 1Динамо М
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Динамо М1 : 0Зенит
06.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Зенит3 : 0Динамо М
10.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Динамо М0 : 2Зенит
24.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Зенит2 : 0Динамо М
21.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Динамо М1 : 0Зенит
08.07.2018 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2018 Зенит5 : 0Динамо М
18.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Зенит2 : 1Динамо М
10.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Динамо М0 : 0Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 18-го тура РПЛ: «Динамо» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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