Локомотив - Уфа 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
12 Декабря 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 18-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Уфа, которое состоится 12 декбря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Маркус Гисдоль
|Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
|06.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 1
|18.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 1
|17.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 0
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 1
|02.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|26.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 0
|30.07.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 0
|22.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|0 : 0
|15.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 0
|05.04.2017
|Кубок России
|1/2 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.