Краснодар - Нижний Новгород 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
12 Декабря 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 18-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Нижний Новгород, которое состоится 12 декбря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Александр Анатольевич Кержаков
История личных встреч
|23.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 4
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.