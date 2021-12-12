Колос - Минай 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
12 Декабря 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Премьер-лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Минай, которое состоится 12 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Минай
Минай
Главные тренеры
|Игорь Иванович Леонов
История личных встреч
|24.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|04.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 0
|25.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 2