Черноморец - Металлист 1925 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
12 Декабря 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 18-й тур
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анаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Металлист 1925, которое состоится 12 декабря 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Одесса
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
|Юрий Леонтьевич Мороз
|Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
|06.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 2
|27.05.2021
|Украина - Первая лига
|Тур 28
|0 : 1
|15.11.2020
|Украина - Первая лига
|Тур 13
|2 : 0
|03.08.2020
|Украина - Первая лига
|Тур 28
|0 : 0
|12.10.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 13
|0 : 0