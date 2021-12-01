Манчестер Сити - Вулверхэмптон 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
11 Декабря 2021, Суббота. 15:30 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вулверхэмптон, которое состоится 11 декабря 2021 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Бруну Лаже
История личных встреч
|02.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|4 : 1
|21.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 3
|27.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|3 : 2
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 2
|20.07.2019
|Премьер-лига Азия Трофи
|Финал
|0 : 0 3 : 2
|14.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|3 : 0
|25.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|24.10.2017
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 0 4 : 1
|22.04.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 2
|29.10.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.