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Манчестер Сити - Вулверхэмптон 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
11 Декабря 2021, Суббота. 15:30 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Манчестер СитиВулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вулверхэмптон, которое состоится 11 декабря 2021 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
02.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 29 Манчестер Сити4 : 1Вулверхэмптон
21.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Вулверхэмптон1 : 3Манчестер Сити
27.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Вулверхэмптон3 : 2Манчестер Сити
06.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Сити0 : 2Вулверхэмптон
20.07.2019 Премьер-лига Азия Трофи Финал Вулверхэмптон0 : 0 3 : 2Манчестер Сити
14.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Манчестер Сити3 : 0Вулверхэмптон
25.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вулверхэмптон1 : 1Манчестер Сити
24.10.2017 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Манчестер Сити0 : 0 4 : 1Вулверхэмптон
22.04.2012 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вулверхэмптон0 : 2Манчестер Сити
29.10.2011 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Сити3 : 1Вулверхэмптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

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