Норвич - Манчестер Юнайтед 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
11 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич - Манчестер Юнайтед, которое состоится 11 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
|Дин Смит
|Ральф Рангник
История личных встреч
|27.06.2020
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|4 : 0
|27.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 3
|07.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 1
|19.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 2
|26.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|4 : 0
|28.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 1
|29.10.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 0
|02.03.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|4 : 0
|17.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.