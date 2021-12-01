Свернуть список

Норвич - Манчестер Юнайтед 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
11 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Норвич СитиМанчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич - Манчестер Юнайтед, которое состоится 11 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Англия Дин Смит
Германия Ральф Рангник
История личных встреч
27.06.2020 Кубок Англии 1/4 финала Норвич Сити1 : 2 ДВМанчестер Юнайтед
11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Манчестер Юнайтед4 : 0Норвич Сити
27.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Норвич Сити1 : 3Манчестер Юнайтед
07.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 37 Норвич Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
19.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Юнайтед1 : 2Норвич Сити
26.04.2014 Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Юнайтед4 : 0Норвич Сити
28.12.2013 Англия - Премьер-лига Тур 19 Норвич Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
29.10.2013 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед4 : 0Норвич Сити
02.03.2013 Англия - Премьер-лига Тур 28 Манчестер Юнайтед4 : 0Норвич Сити
17.11.2012 Англия - Премьер-лига Тур 12 Норвич Сити1 : 0Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close