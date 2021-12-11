Челси - Лидс 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
11 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Лидс, которое состоится 11 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Марсело Бьельса
История личных встреч
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|0 : 0
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 1
|19.12.2012
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 5
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Челси» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.