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Челси - Лидс 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
11 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
ЧелсиЛидс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Лидс, которое состоится 11 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
13.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Лидс Юнайтед0 : 0Челси
05.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Челси3 : 1Лидс Юнайтед
19.12.2012 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Лидс Юнайтед1 : 5Челси
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Челси» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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