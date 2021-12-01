Ливерпуль - Астон Вилла 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
11 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Астон Вилла, которое состоится 11 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Стивен Джеррард
История личных встреч
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 1
|08.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 4
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|7 : 2
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 0
|17.12.2019
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 0
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 2
|14.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 6
|26.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|3 : 2
|19.04.2015
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 1
|17.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.