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Ливерпуль - Астон Вилла 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
11 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
ЛиверпульАстон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Астон Вилла, которое состоится 11 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Англия Стивен Джеррард
История личных встреч
10.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 31 Ливерпуль2 : 1Астон Вилла
08.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Астон Вилла1 : 4Ливерпуль
04.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Астон Вилла7 : 2Ливерпуль
05.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Ливерпуль2 : 0Астон Вилла
17.12.2019 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Астон Вилла5 : 0Ливерпуль
02.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Астон Вилла1 : 2Ливерпуль
14.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 26 Астон Вилла0 : 6Ливерпуль
26.09.2015 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ливерпуль3 : 2Астон Вилла
19.04.2015 Кубок Англии 1/2 финала Астон Вилла2 : 1Ливерпуль
17.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 22 Астон Вилла0 : 2Ливерпуль
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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