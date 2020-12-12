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Лестер - Ньюкасл 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
12 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
ЛестерНьюкасл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер - Ньюкасл, которое состоится 12 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Англия Эдди Хау
История личных встреч
07.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 35 Лестер Сити2 : 4Ньюкасл Юнайтед
03.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Лестер Сити
01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Ньюкасл Юнайтед0 : 3Лестер Сити
29.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Лестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
28.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ньюкасл Юнайтед1 : 1 2 : 4Лестер Сити
12.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Лестер Сити0 : 1Ньюкасл Юнайтед
29.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ньюкасл Юнайтед0 : 2Лестер Сити
07.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Лестер Сити1 : 2Ньюкасл Юнайтед
09.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ньюкасл Юнайтед2 : 3Лестер Сити
14.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 30 Лестер Сити1 : 0Ньюкасл Юнайтед
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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