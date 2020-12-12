Лестер - Ньюкасл 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
12 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер - Ньюкасл, которое состоится 12 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Эдди Хау
История личных встреч
|07.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 4
|03.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 2
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 3
|29.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|5 : 0
|28.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 2 : 4
|12.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 1
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|0 : 2
|07.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 2
|09.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 3
|14.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.