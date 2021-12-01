Бёрнли - Вест Хэм 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
12 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛБёрнли - Вест Хэм, которое состоится 12 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|03.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 2
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 0
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 0
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|4 : 2
|10.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 3
|14.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 1
|21.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 2
|14.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.