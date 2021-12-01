Кристал Пэлас - Эвертон 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
12 Декабря 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Эвертон, которое состоится 12 декабря 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|05.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 1
|26.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 2
|08.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|3 : 1
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 0
|27.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 0
|21.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 0
|10.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 1
|18.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 2
|21.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 1
|30.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.