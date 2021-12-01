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Кристал Пэлас - Эвертон 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
12 Декабря 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
Кристал ПэласЭвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Эвертон, которое состоится 12 декабря 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
Испания Рафаэль Бенитес
История личных встреч
05.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Эвертон1 : 1Кристал Пэлас
26.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Кристал Пэлас1 : 2Эвертон
08.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Эвертон3 : 1Кристал Пэлас
10.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Кристал Пэлас0 : 0Эвертон
27.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Кристал Пэлас0 : 0Эвертон
21.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Эвертон2 : 0Кристал Пэлас
10.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 27 Эвертон3 : 1Кристал Пэлас
18.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 12 Кристал Пэлас2 : 2Эвертон
21.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 22 Кристал Пэлас0 : 1Эвертон
30.09.2016 Англия - Премьер-лига Тур 7 Эвертон1 : 1Кристал Пэлас
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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