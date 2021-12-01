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Алавес - Хетафе 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
11 Декабря 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
АлавесХетафе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Хетафе, которое состоится 11 декабря 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
Испания Кике Санчес Флорес
История личных встреч
31.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Хетафе0 : 0Алавес
26.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Алавес0 : 0Хетафе
13.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Алавес0 : 0Хетафе
31.08.2019 Испания - Примера Тур 3 Хетафе1 : 1Алавес
18.01.2019 Испания - Примера Тур 20 Хетафе4 : 0Алавес
27.09.2018 Испания - Примера Тур 6 Алавес1 : 1Хетафе
07.04.2018 Испания - Примера Тур 31 Алавес2 : 0Хетафе
30.11.2017 Кубок Испании 1/16 финала Алавес3 : 0Хетафе
18.11.2017 Испания - Примера Тур 12 Хетафе4 : 1Алавес
24.10.2017 Кубок Испании 1/16 финала Хетафе0 : 1Алавес

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