Алавес - Хетафе 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
11 Декабря 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Хетафе, которое состоится 11 декабря 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
|Хавьер Ревилья Кальеха
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|31.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 21
|0 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 0
|13.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|0 : 0
|31.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 1
|18.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 20
|4 : 0
|27.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 1
|07.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 0
|30.11.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 0
|18.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 12
|4 : 1
|24.10.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1