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Эспаньол - Леванте 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
11 Декабря 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания)
ЭспаньолЛеванте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Леванте, которое состоится 11 декабря 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Испания Висенте Перис Морено
История личных встреч
20.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Эспаньол1 : 3Леванте
27.10.2019 Испания - Примера Тур 10 Леванте0 : 1Эспаньол
21.04.2019 Испания - Примера Тур 33 Леванте2 : 2Эспаньол
16.09.2018 Испания - Примера Тур 4 Эспаньол1 : 0Леванте
04.03.2018 Испания - Примера Тур 27 Леванте1 : 1Эспаньол
11.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала Леванте0 : 2Эспаньол
04.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала Эспаньол1 : 2Леванте
13.10.2017 Испания - Примера Тур 8 Эспаньол0 : 0Леванте
15.04.2016 Испания - Примера Тур 33 Леванте2 : 1Эспаньол
15.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала Эспаньол2 : 1Леванте

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