Эспаньол - Леванте 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
11 Декабря 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Леванте, которое состоится 11 декабря 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
|Висенте Перис Морено
История личных встреч
|20.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 3
|27.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 1
|21.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 2
|16.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 0
|04.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 1
|11.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|04.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|13.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 8
|0 : 0
|15.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 1
|15.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 1