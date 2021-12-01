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Атлетик - Севилья 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
11 Декабря 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
АтлетикСевилья

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик - Севилья, которое состоится 11 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
03.05.2021 Испания - Примера Тур 34 Севилья0 : 1Атлетик Б
31.10.2020 Испания - Примера Тур 8 Атлетик Б2 : 1Севилья
09.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Атлетик Б1 : 2Севилья
03.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Севилья1 : 1Атлетик Б
18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Севилья2 : 0Атлетик Б
16.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Севилья0 : 1Атлетик Б
13.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Атлетик Б2 : 0Севилья
10.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Атлетик Б1 : 3Севилья
03.03.2018 Испания - Примера Тур 27 Севилья2 : 0Атлетик Б
14.10.2017 Испания - Примера Тур 8 Атлетик Б1 : 0Севилья
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Атлетик» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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