Атлетик - Севилья 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
11 Декабря 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик - Севилья, которое состоится 11 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Севилья
Севилья
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|03.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|09.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 2
|03.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 1
|18.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 0
|16.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|13.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 0
|10.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 3
|03.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 0
|14.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Атлетик» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.