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Валенсия - Эльче 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
11 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
ВаленсияЭльче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Эльче, которое состоится 11 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Франсиско Родригес
История личных встреч
30.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Валенсия1 : 0Эльче
23.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Эльче2 : 1Валенсия
20.03.2015 Испания - Примера Тур 28 Эльче0 : 4Валенсия
25.10.2014 Испания - Примера Тур 9 Валенсия3 : 1Эльче
13.04.2014 Испания - Примера Тур 33 Валенсия2 : 1Эльче
24.11.2013 Испания - Примера Тур 14 Эльче2 : 1Валенсия

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