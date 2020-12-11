Валенсия - Эльче 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
11 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Эльче, которое состоится 11 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|30.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|23.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 1
|20.03.2015
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 4
|25.10.2014
|Испания - Примера
|Тур 9
|3 : 1
|13.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 1
|24.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 1