Бетис - Реал Сосьедад 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
12 Декабря 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Реал Сосьедад, которое состоится 12 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|26.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|23.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 2
|18.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 3
|19.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 20
|3 : 0
|20.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 9
|3 : 1
|04.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 1
|17.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2
|10.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 0
|02.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 0
|01.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 0