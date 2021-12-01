Осасуна - Барселона 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
12 Декабря 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Барселона, которое состоится 12 декабря 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|06.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 2
|29.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 11
|4 : 0
|16.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 2
|31.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 2
|26.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 34
|7 : 1
|10.12.2016
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 3
|16.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 28
|7 : 0
|19.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 0
|27.01.2013
|Испания - Примера
|Тур 21
|5 : 1
|26.08.2012
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Осасуна» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.