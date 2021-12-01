Вильярреал - Райо Вальекано 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
12 Декабря 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Райо Вальекано, которое состоится 12 декабря 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Андони Ираола
История личных встреч
|29.01.2020
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|17.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 28
|3 : 1
|11.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 12
|2 : 2
|17.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 1
|06.12.2015
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 1
|15.02.2015
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 0
|21.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 4
|4 : 2
|10.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 37
|4 : 0
|07.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 18
|2 : 5
|25.03.2012
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 2