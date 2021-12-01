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Вильярреал - Райо Вальекано 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
12 Декабря 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
ВильярреалРайо Вальекано

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Райо Вальекано, которое состоится 12 декабря 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Андони Ираола
История личных встреч
29.01.2020 Кубок Испании 1/8 финала Райо Вальекано0 : 2Вильярреал
17.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Вильярреал3 : 1Райо Вальекано
11.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Райо Вальекано2 : 2Вильярреал
17.04.2016 Испания - Примера Тур 33 Райо Вальекано2 : 1Вильярреал
06.12.2015 Испания - Примера Тур 14 Вильярреал2 : 1Райо Вальекано
15.02.2015 Испания - Примера Тур 23 Райо Вальекано2 : 0Вильярреал
21.09.2014 Испания - Примера Тур 4 Вильярреал4 : 2Райо Вальекано
10.05.2014 Испания - Примера Тур 37 Вильярреал4 : 0Райо Вальекано
07.01.2014 Испания - Примера Тур 18 Райо Вальекано2 : 5Вильярреал
25.03.2012 Испания - Примера Тур 30 Райо Вальекано0 : 2Вильярреал

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