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Реал Мадрид - Атлетико 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
12 Декабря 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Реал МадридАтлетико

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Атлетико, которое состоится 12 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
07.03.2021 Испания - Примера Тур 26 Атлетико М1 : 1Реал Мадрид
12.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Реал Мадрид2 : 0Атлетико М
01.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Реал Мадрид1 : 0Атлетико М
12.01.2020 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид0 : 0 4 : 1Атлетико М
28.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Атлетико М0 : 0Реал Мадрид
27.07.2019 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Реал Мадрид3 : 7Атлетико М
09.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Атлетико М1 : 3Реал Мадрид
29.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Реал Мадрид0 : 0Атлетико М
15.08.2018 Суперкубок УЕФА Финал Реал Мадрид2 : 4 ДВАтлетико М
08.04.2018 Испания - Примера Тур 31 Реал Мадрид1 : 1Атлетико М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура Примеры: «Реал» — «Атлетико». Начало мадридского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.

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