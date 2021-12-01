Реал Мадрид - Атлетико 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
12 Декабря 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 17-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Атлетико, которое состоится 12 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Диего Симеоне
История личных встреч
|07.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 1
|12.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 0
|01.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|12.01.2020
|Суперкубок Испании
|Финал
|0 : 0 4 : 1
|28.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 0
|27.07.2019
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|3 : 7
|09.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 3
|29.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 0
|15.08.2018
|Суперкубок УЕФА
|Финал
|2 : 4 ДВ
|08.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура Примеры: «Реал» — «Атлетико». Начало мадридского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.