Фиорентина - Салернитана 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
11 Декабря 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 17-й тур
Главный судья: Давиде Герзини (Генуя, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Салернитана, которое состоится 11 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Стефано Колантуоно