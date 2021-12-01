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Удинезе - Милан 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
11 Декабря 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 17-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия)
УдинезеМилан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Милан, которое состоится 11 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Милан
Милан
Главные тренеры
Италия Габриэле Чоффи
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
03.03.2021 Италия - Серия А Тур 25 Милан1 : 1Удинезе
01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Удинезе1 : 2Милан
19.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Милан3 : 2Удинезе
25.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Удинезе1 : 0Милан
02.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Милан1 : 1Удинезе
04.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Удинезе0 : 1Милан
04.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Удинезе1 : 1Милан
17.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Милан2 : 1Удинезе
29.01.2017 Италия - Серия А Тур 22 Удинезе2 : 1Милан
11.09.2016 Италия - Серия А Тур 3 Милан0 : 1Удинезе

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