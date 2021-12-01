Удинезе - Милан 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
11 Декабря 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 17-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Милан, которое состоится 11 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Милан
Милан
Главные тренеры
|Габриэле Чоффи
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 1
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 2
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|3 : 2
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 0
|02.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 1
|04.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 11
|0 : 1
|04.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
|17.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 1
|29.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 22
|2 : 1
|11.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 1