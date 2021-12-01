Интер - Кальяри 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
12 Декабря 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 17-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Кальяри, которое состоится 12 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Вальтер Маццарри
История личных встреч
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 0
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 3
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 1
|14.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 2
|1 : 2
|01.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 1
|29.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 0
|17.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 33
|4 : 0
|25.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 3
|05.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 5