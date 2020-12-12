Торино - Болонья 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
12 Декабря 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 17-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Болонья, которое состоится 12 декабря 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Болонья
Болонья
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Синиша Михайлович
История личных встреч
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 1
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 1
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 0
|16.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 3
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 2
|06.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 20
|3 : 0
|20.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 1
|22.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 0
|28.08.2016
|Италия - Серия А
|Тур 2
|5 : 1