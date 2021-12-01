Верона - Аталанта 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
12 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 17-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Аталанта, которое состоится 12 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 2
|28.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 2
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|07.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 15
|3 : 2
|18.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 29
|0 : 5
|25.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 10
|3 : 0
|03.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 23
|2 : 1
|20.09.2015
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 1
|25.01.2015
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 0
|31.08.2014
|Италия - Серия А
|Тур 1
|0 : 0