Сассуоло - Лацио 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
12 Декабря 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 17-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия)
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https://www.championat.com/football/_italy/tournament/4501/match/970163/Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Лацио, которое состоится 12 декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 0
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|2 : 1
|11.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 2
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 2
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 2
|11.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
|25.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 26
|0 : 3
|01.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 7
|6 : 1
|01.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 2
|30.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1