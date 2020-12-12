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Сассуоло - Лацио 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
12 Декабря 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 17-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия)
СассуолоЛацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

https://www.championat.com/football/_italy/tournament/4501/match/970163/Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Лацио, которое состоится 12 декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Лацио
Рим
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
23.05.2021 Италия - Серия А Тур 38 Сассуоло2 : 0Лацио
24.01.2021 Италия - Серия А Тур 19 Лацио2 : 1Сассуоло
11.07.2020 Италия - Серия А Тур 32 Лацио1 : 2Сассуоло
24.11.2019 Италия - Серия А Тур 13 Сассуоло1 : 2Лацио
07.04.2019 Италия - Серия А Тур 31 Лацио2 : 2Сассуоло
11.11.2018 Италия - Серия А Тур 12 Сассуоло1 : 1Лацио
25.02.2018 Италия - Серия А Тур 26 Сассуоло0 : 3Лацио
01.10.2017 Италия - Серия А Тур 7 Лацио6 : 1Сассуоло
01.04.2017 Италия - Серия А Тур 30 Сассуоло1 : 2Лацио
30.10.2016 Италия - Серия А Тур 11 Лацио2 : 1Сассуоло

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