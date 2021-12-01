Наполи - Эмполи 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
12 Декабря 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 17-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Эмполи, которое состоится 12 декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 1
|02.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 11
|5 : 1
|19.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 29
|2 : 3
|26.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 0
|31.01.2016
|Италия - Серия А
|Тур 22
|5 : 1
|13.09.2015
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 2
|30.04.2015
|Италия - Серия А
|Тур 33
|4 : 2
|07.12.2014
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 2
|17.02.2008
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 3