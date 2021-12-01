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Вольфсбург - Штутгарт 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
11 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
ВольфсбургШтутгарт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Штутгарт, которое состоится 11 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
Германия Флориан Кофельдт
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
21.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 30 Штутгарт1 : 3Вольфсбург
20.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Вольфсбург1 : 0Штутгарт
11.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 Штутгарт3 : 0Вольфсбург
18.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Вольфсбург2 : 0Штутгарт
03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Вольфсбург1 : 1Штутгарт
16.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Штутгарт1 : 0Вольфсбург
14.05.2016 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург3 : 1Штутгарт
19.12.2015 Германия - Бундеслига Тур 17 Штутгарт3 : 1Вольфсбург
04.04.2015 Германия - Бундеслига Тур 27 Вольфсбург3 : 1Штутгарт
01.11.2014 Германия - Бундеслига Тур 10 Штутгарт0 : 4Вольфсбург

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