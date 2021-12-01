Вольфсбург - Штутгарт 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
11 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Штутгарт, которое состоится 11 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
|Флориан Кофельдт
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 3
|20.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 0
|11.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|3 : 0
|18.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 0
|03.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 1
|16.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 0
|14.05.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|3 : 1
|19.12.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|3 : 1
|04.04.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|3 : 1
|01.11.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|0 : 4