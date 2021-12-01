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Бохум - Боруссия Д 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
11 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
ГертаБавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Боруссия Д, которое состоится 11 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Германия Томас Райс
Германия Марко Розе
История личных встреч
28.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Боруссия Д1 : 3Бохум
22.07.2017 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2017 Бохум2 : 2Боруссия Д
13.03.2010 Германия - Бундеслига Тур 26 Бохум1 : 4Боруссия Д
18.10.2009 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия Д2 : 0Бохум
18.04.2009 Германия - Бундеслига Тур 28 Бохум0 : 2Боруссия Д
02.11.2008 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия Д1 : 1Бохум
29.03.2008 Германия - Бундеслига Тур 26 Бохум3 : 3Боруссия Д
05.10.2007 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия Д2 : 1Бохум
10.03.2007 Германия - Бундеслига Тур 25 Бохум2 : 0Боруссия Д
20.10.2006 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия Д1 : 1Бохум

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