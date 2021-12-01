Бохум - Боруссия Д 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
11 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Боруссия Д, которое состоится 11 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
|Томас Райс
|Марко Розе
История личных встреч
|28.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|22.07.2017
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2017
|2 : 2
|13.03.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 4
|18.10.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 0
|18.04.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 2
|02.11.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 1
|29.03.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 3
|05.10.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 1
|10.03.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 0
|20.10.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 1