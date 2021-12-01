Фрайбург - Хоффенхайм 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000
11 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Хоффенхайм, которое состоится 11 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 3
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 0
|15.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 3
|26.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 4
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|3 : 1
|24.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1
|01.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|3 : 2
|11.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1
|15.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|2 : 1