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Фрайбург - Хоффенхайм 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000
11 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
ФрайбургХоффенхайм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Хоффенхайм, которое состоится 11 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
Германия Кристиан Штрайх
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
24.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Фрайбург1 : 1Хоффенхайм
02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Хоффенхайм1 : 3Фрайбург
08.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Фрайбург1 : 0Хоффенхайм
15.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 Хоффенхайм0 : 3Фрайбург
26.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 19 Фрайбург2 : 4Хоффенхайм
01.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 2 Хоффенхайм3 : 1Фрайбург
24.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 Хоффенхайм1 : 1Фрайбург
01.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Фрайбург3 : 2Хоффенхайм
11.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 24 Фрайбург1 : 1Хоффенхайм
15.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 7 Хоффенхайм2 : 1Фрайбург

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